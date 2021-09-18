РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 сен. Жители городского округа Люберцы могут проголосовать на выборах на дому, для этого необходимо оставить заявку по телефону в свою избирательную комиссию. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Голосование на дому доступно для избирателей, не имеющих возможности посетить избирательный участок по уважительным причинам, например: по состоянию здоровья, из-за инвалидности или необходимости ухаживать за близкими. Члены участковой избирательной комиссии посетят вас с бюллетенем и переносным ящиком для голосования в согласованное время», - сказал председатель территориальной избирательной комиссии Борис Новиков.

По его словам, чтобы проголосовать на дому, необходимо позвонить в свою участковую комиссию и оставить заявку. Прием заявлений в письменной или в устной форме продлится до 14:00 19 сентября.

Он напомнил, что в городском округе работает 171 избирательный участок. Все они обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, антисептиками и термометрами.

Впервые в современной истории выборы проходят в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. Для голосования на выборах депутатов Госдумы избиратель получит два бюллетеня: один для голосования по федеральному избирательному округу и второй - для голосования по одномандатному избирательному округу. Аналогичная ситуация и по выборам в Мособлдуму.