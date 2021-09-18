РИАМО - 18 сен. Первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин проверил 9 участков для голосования в Коломенском избирательном округе в течение первого и второго дней голосования. Парламентарий отметил, что люди идут на выборы с хорошим настроением.

«Хочется сказать, что главное – это чистота (голосования – ред.), что выборы проходят без нарушений, без жалоб наблюдателей, жителей», - подчеркнул Чаплин.

Кроме того, он отметил важность легитимности проходящих выборов.

Голосование на выборах продлится по 19 сентября включительно. В Подмосковье выбирают депутатов Госдумы и областного парламента. Также в регионе проходят выборы в органы местного самоуправления в 7 городских округах.

Явка на выборах в Московской области по состоянию на 15:00 субботы составила 22,73%.