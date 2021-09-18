РИАМО - 18 сен. На 15:00 второго дня голосования в России общая явка на выборах депутатов в Госдуму составила 25,64%, сообщает ЦИК России.

В РФ с 17 по 19 сентября выбирают депутатов Госдумы. В некоторых регионах страны, в том числе в Москве, жители могут проголосовать дистанционно.

В Подмосковье на 15:00 субботы явка составила 22,73%. Также более 1,5 млн москвичей проголосовали в онлайн-формате на текущих выборах, что составляет 75% от всех зарегистрированных на дистанционное голосование.

Онлайн проголосовали президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, мэр столицы Сергей Собянин.