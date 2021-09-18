РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 сен. 20,09% избирателей подмосковного Красногорска проголосовали на выборах депутатов Госдумы и Мособлдумы по состоянию на 15:00 субботы, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

В России идет второй день голосования. В Красногорске работают 120 участковых избирательных комиссий. Проголосовать можно с 08:00 до 20:00. Завершаться выборы 19 сентября.

Ранее на избирательных участках в Красногорке проголосовали глава Российского госархива кинофотодокументов Наталия Калантарова, председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин, член ЦИК РФ Эльмира Хаймурзина и народный артист России Дмитрий Харатьян.

Явка на выборах в Подмосковье на 15:00 субботы составила 22,73%.