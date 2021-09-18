РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 сен. Народный артист России Дмитрий Харатьян с женой Мариной Майко проголосовали в подмосковном Красногорске, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

«Это мой гражданский долг, естественно, как и каждого гражданина нашей страны, - прийти и выбрать свое будущее. Потому что от этих выборов зависит то, как мы будем жить, в какой стране», - сказал Харатьян.

Он отметил, что выборы важны, чтобы понять настроение общества, отношение к тем или иным партиям, кандидатам, степень доверия к самой процедуре.

Также, по его мнению, в условиях пандемии коронавируса хорошо и правильно, что выборы идут три дня. Это снижает риск заражения.

«Для меня совершенно очевидно, что это процедура необходимая, важная. Чтобы совесть была чиста, нужно прийти и сделать свой выбор – каким бы он ни был. Ведь и у тех, кто не придет на эти выборы, есть свое мнение. Молчаливое «неголосование» тоже повлияет на то, кто будет избран. Потом уже будет поздно на кого-то пенять. Нужно просто приходить и голосовать, чтобы потом было, с кого спрашивать», - подчеркнул Харатьян.

Народный артист проголосовал на участке в школе №9, в которой учился сам.

«Все главные события моего детства, отрочества и ранней юности происходили здесь. Когда бываю тут, возникают самые нежные и трогательные воспоминания. Свою школу не забыл и очень ей благодарен», - поделился Харатьян.