Telegram-канал информационного центра Подмосковья по выборам
17 сентября в Одинцовском городском округе открылся Центр общественного наблюдения за голосованием в Московской области. С 17 по 19 сентября включительно Центр функционирует круглосуточно.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
В Центре созданы условия для комфортной работы приглашенных наблюдателей, представителей Избирательной комиссии Московской области, а также оборудован штаб общественного видеонаблюдения, пресс-центр для журналистов.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Основная задача - контроль соблюдения действующего выборного законодательства на избирательных участках.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
«Вчера мы были на брифинге с нашими коллегами из Российской Федерации, и очень впечатляет подготовка и проведение выборов», - сказал международный наблюдатель из Республики Узбекистан, сенатор парламента республики Борий Алиханов.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Коллегия международных наблюдателей из Исламской Республики Пакистан впечатлились методами проведения выборов в России и особенно применением электронных технологий, а также видеонаблюдением на избирательных участках.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Центр мониторинга и общественного наблюдения за голосованием в Подмосковье «Выборы 2021» работает в Одинцовском округе.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
С помощью общественного штаба наблюдения за выборами в Подмосковье можно можно дать объективную оценку выборам.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Международные наблюдатели отмечают, что голосование проходит в демократической обстановке.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: наблюдатели из Сербии
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
По темпам проведения голосования в Московской области следует ожидать явку избирателей в районе 38-40%, сообщил член штаба Общественного народного фронта Александр Коган.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Окончательные итоги выборов депутатов Мособлдумы и Госдумы в Московской области могут подвести 21 сентября, сообщил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
По его словам, Подмосковье – один из лучших регионов страны с точки зрения подготовки и качества членов избирательных комиссий. Председатель Мособлизбиркома отметил, что нагрузка на членов избирательных комиссий региона растет с каждым годом.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
«Мобильный избиратель» дает возможность избирателям переприкрепляться от одного участка к другому. Такой формой в Московской области воспользовались более 150 тыс. человек», – сказал Березкин.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Появляются новые сервисы, такие как «Мобильный избиратель», голосование в труднодоступных местах.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
По оценке Общественной палаты Российской Федерации Подмосковный центр «Выборы 2021» является одним из лучших в России по уровню технического оснащения и качеству организации работы.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Для обеспечения чистоты и прозрачности избирательного процесса к наблюдению за выборами привлечены группы общественного мониторинга общественных палат, института уполномоченного по правам человека, а также представители партий, кандидатов, специалисты из зарубежных стран.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На всех участках соблюдаются антиковидные меры. Избирателям предоставляют маски, перчатки, антисептики, одноразовые ручки.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии