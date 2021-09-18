РИАМО - 18 сен. Коллегия международных наблюдателей из Сербии проинспектировала четыре избирательных участка в Московской области и не выявила нарушений. Также наблюдатели отметили, что трехдневный формат голосования на выборах в России в период пандемии может стать примером для других стран, передает корреспондент РИАМО.

«Мы сегодня посетили четыре избирательных участка в Подмосковье и убедились, что голосование проходит без всяких проблем. Мы также смогли пообщаться с наблюдателями от политических партий, никто из них не выражал никаких замечаний. Мне показалось, что система голосования доведена до совершенства и в ней нельзя совершить ошибку, а уж тем более злоупотребить», - сказала депутат парламента Сербской Республики Снежана Паунович.

Международные наблюдатели отметили, что голосование проходит в демократической обстановке.

«Эта модель выборов, которая проходит в России в течение трех дней, может стать для всех примером того, как можно проводить выборы в условиях пандемии Covid-19», - добавил сенатор парламента Сербской Республики Александр Чотрич.

По его словам, результаты выборов будут отражать настоящую волю российских избирателей.

Выборы в России проходят в течение трех дней, по 19 сентября включительно. В Подмосковье выбирают депутатов Госдумы и Мособлдумы, в 7 муниципалитетах также проходят выборы в органы местного самоуправления.