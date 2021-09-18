РИАМО - 18 сен. В столице прошел технический пуск южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена от станции «Проспект Вернадского» до «Каховской», сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что строительство 3 участков БКЛ закончилось за последнюю неделю, речь идет о 10 станциях от «Мневников» до «Каховской».

«Сегодня технический пуск третьего южного участка с 4 станциями. Пассажирское движение планируем открыть после завершения пуско-наладочных работ», - сказал Собянин.

По словам мэра, общая протяженность работающих участков Большого кольца возрастет почти вдвое, а число действующих станций увеличится с 12 до 22, что составляет 2/3 от линии.

Он отметил, что создание южного участка Большой кольцевой линии стало серьезным рубежом в реализации программы развития столичного метро, которое с 2011 года стало в 1,5 раза больше. За это время было построено 100 новых станций.

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