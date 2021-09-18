РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 сен. В городском округе Подольск явка избирателей на выборы депутатов Госдумы РФ и Мособлдумы во второй день голосования на 15:00 составила 17,2%, сообщили в территориальной избирательной комиссии (ТИК) города.

Голосование проходит в Подольске в штатном режиме. В 08:00 открылись 139 постоянных избирательных участков. Два временных участка в Подольской областной клинической больнице и Окружном военном госпитале будут работать только 19 сентября. К избирателям для голосования на месте в труднодоступные поселения в субботу выезжают 9 мобильных избирательных пунктов на автобусах.

Серьезных нарушений на выборах в муниципалитете не выявлено.

Заявления о голосовании по месту нахождения подали около 9 тыс. жителей округа. Такое же количество избирателей, проживающих за пределами округа, подали заявление об участии в голосовании на территории Подольска.

В Подмосковье 17-19 сентября проводятся выборы депутатов в Госдуму и Мособлдуму. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00.