РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 сен. В школе-новостройке №36 в микрорайоне Кутузово обучаются 780 юных жителей Подольска, в ближайшее время туда наберут еще 300 человек, сообщает пресс-служба администрации округа.

Каждое общеобразовательное учреждение Подольска тщательно готовили к новому учебному году. Проводили капитальный ремонт, закупали новое оборудование для обучения, благоустраивали территорию. В школе-новостройке №36 на Бородинском бульваре, 9 сформировали 27 классов, в том числе 4 первых класса.

В освоении знаний школьникам помогают 45 квалифицированных педагогов.

«1 сентября в школе открыли параллели с 1 по 10 класс. Мы планируем расширяться и в ближайшее время наберем еще 300 человек, как запланировано в проекте. Открытие нового здания позволило разгрузить близлежащую школу №13 и гимназию №4», — сказала директор школы Наталья Павлюк.

Она отметила, что в планах — развитие патриотического воспитания, спортивного сектора, подготовка к олимпиадам. На данный момент школа полностью укомплектована кадрами, в том числе молодыми специалистами. Детям нравится общаться с молодыми педагогами.

В школе созданы все условия для комфортного пребывания и обучения детей с разными интересами и потребностями.

Пространство поделили на несколько зон. На первом этаже расположились просторные гардеробные, на втором и третьем — учебные кабинеты с интерактивным оборудованием для обучения и всестороннего развития учеников, лаборантские, а также уютную библиотеку, включая читальный зал с демонстрационным пространством, книгохранилищем и IT-зоной, в том числе для публичных выступлений. На четвертом этаже — творческая мастерская с актовым залом.