РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 сен. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров в День города торжественно открыли новую крытую ледовую арену, объект возвели рядом с Ледовым дворцом «Арена «Балашиха» на ул. Парковой, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Первая пробная тренировка и хоккейный матч между командами городской администрации «Ратник» и компании-застройщика «Технопул» прошли 16 сентября. Товарищеской игрой протестировали новый спортивный объект, проверили качество льда, чтобы на День города подарить его жителям.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров вместе с олимпийским чемпионом Юрием Ляпкиным на торжественном открытии перерезали ленточку и провели символическое вбрасывание шайбы.

«Сегодняшнее открытие приурочено ко Дню города. Объект был построен в короткие сроки. Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в его строительстве в рамках государственно-частного партнерства. За 5 лет мы построили 5 уникальных спортивных сооружений. Это очередной очень важный объект для того, чтобы активно развивать спорт на территории города», - сказал Брынцалов.

Он добавил, что развитие спорта дает широкие возможности выбора родителям, чтобы их дети росли и развивались.

«Мы не останавливаемся на достигнутом и будем двигаться дальше в других направлениях», - подчеркнул Брынцалов.

По словам Юрова, открытие новой ледовой арены - очень знаковое для города событие, Балашиха становится по сути уникальным хоккейным центром.

«В одной локации 3 независимые хоккейные площадки. Это дает возможность привлечь сюда большее количество игроков, детей для занятий», - отметил Юров.

Он также пояснил, что объект построили за 4 месяца. Работы стартовали в конце мая - начале июня, а теперь площадка полностью готова.

В День города состоялся детский хоккейный турнир между командами академии Харламова и школы олимпийского резерва Юрия Ляпкина.

Здесь созданы все условия, заниматься смогут как профессионалы, так и любители. А самое главное, спортивной школе Балашихи ежедневно будут предоставлять 5 часов для занятий на льду.

Кроме хоккейной коробки в здании площадью более 3 тыс. кв. м оборудовали бросковую зону, небольшой тренажерный зал, 5 раздевалок, кафе. Трибуны арены рассчитаны на 160 зрителей.