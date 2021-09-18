РИАМО - 18 сен. По состоянию на 15:00 субботы явка избирателей на выборах в Подмосковье составила 22,73%, свои голоса отдали 1 337 576 человек, сообщил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

В Подмосковье проходят выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы. В Химках, Дубне, Протвине, Егорьевске, Луховицах, Лотошине и Лобне также проводятся выборы в органы местного самоуправления.

Суббота - второй день голосования, выборы завершатся 19 сентября. Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поблагодарил избирателей, которые уже проголосовали или собираются это сделать.