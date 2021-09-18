РИАМО - 18 сен. Российский футболист Роман Широков пришел на участок №752 в родном городе Дедовске вместе со своей семьей и отдал голос на выборах, сообщает информационный центр Московской области по выборам.

«Я считаю, что каждый должен участвовать в выборах и высказывать свою позицию. Это самый легитимный и правильный способ влиять на будущее. Мы всегда ходим на выборы всей семьей, важно показывать пример детям, - отметил спортсмен.

Выборы проходят с 17 по 19 сентября. В Московской области выбирают депутатов Госдумы и Мособлдумы. Еще в Подмосковье проходят выборы в органы местного самоуправления в 7 муниципалитетах.