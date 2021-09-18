РИАМО - 18 сен. На избирательный участок №364 в гимназии №13 в Долгопрудном в субботу приехал российский прыгун в высоту, олимпийский чемпион, чемпион Европы, заслуженный мастер спорта России Андрей Сильнов, сообщает информационный центр Московской области по выборам.

Спортсмен отдал свой голос и поделился своим отношением к выборам.

«Мы выбираем свое будущее. И, конечно, хочется проголосовать за того человека, который будет не просто говорить, но еще и делать. Это гораздо важнее, чем пустые обещания, которые ни к чему не приводят. <...> Люди хотят, чтобы мы и наши дети жили в хорошее время, чтобы нам было оказано содействие», - отметил Сильнов.

Выборы проходят с 17 по 19 сентября. В Московской области выбирают депутатов Госдумы и региональной думы. Еще в Подмосковье проходят выборы в органы местного самоуправления в 7 муниципалитетах.