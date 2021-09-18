РИАМО - 18 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал благодарность всем избирателям, которые уже проголосовали на выборах в Подмосковье или собираются это сделать.

«Спасибо всем, кто уже пришел или планирует прийти на выборы! Отдельная благодарность работникам участковых комиссий — у вас тяжелая и ответственная миссия. Свой голос я уже отдал», - написал Воробьев в Instagram.

Жители Подмосковья выбирают депутатов Госдумы и Мособлдумы. Также в 7 муниципалитетах проходят выборы в органы местного самоуправления. Суббота - второй день голосования, выборы завершатся 19 сентября.

В субботу губернатор проголосовал на избирательном участке, который расположен в культурном центре «Барвиха» в Одинцовском округе. Глава региона отметил удобство проведения голосования в течение трех дней, а также активность избирателей в Подмосковье.