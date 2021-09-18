РИАМО - 18 сен. Коллегия международных наблюдателей из Исламской Республики Пакистан впечатлились методами проведения выборов в России и особенно применением электронных технологий, а также видеонаблюдением на избирательных участках, передает корреспондент РИАМО.

Сенатор парламента Исламской Республики Пакистан Шахзад Фасим посетил в субботу центр общественного наблюдения за выборами в Московской области, который работает в Одинцовском округе.

«Мы с коллегами посетили штаб наблюдений, а также несколько избирательных участков в Одинцове. Хотел бы отметить, что выборный процесс на этих участках прошел в спокойном законом формате. Нам было интересно наблюдать за этими выборами, и мы обратили внимание на то, что в Российской Федерации используются система электронной обработки бюллетеней, а также система интернет-голосования в ряде регионов», - сказал Фасим.

Он пояснил, что эти аспекты привлекли особое внимание их делегации, так как в Пакистане активно обсуждается внесение изменений в систему местных выборов. Также в республике прорабатывается вопрос разработки методики электронного голосования.

Делегация из Пакистана отметила, что в выборах в Подмосковье принимают участие представители разных возрастных групп.

«Я заметил, что на избирательных участках, которые мы посетили, представлена вся палитра российского общества, голосовали все: от млада до велика. Начиная от 18-летних молодых людей, заканчивая пожилыми. Я лично познакомился с женщиной, которой 90 лет и она пришла на голосование», - добавил сенатор парламента Пакистана Валид Икбал.

В Московской области с 17 по 19 сентября проходят выборы в Госдуму и региональный парламент. Также в ряде муниципалитетов Подмосковья выбирают местных депутатов.