РИАМО - 18 сен. Блогер и волонтер Егор Балев посетил центр мониторинга и общественного наблюдения за ходом голосования в Подмосковье «Выборы-2021», который работает в Одинцове, передает корреспондент РИАМО.

«Я впечатлен. Я встретил несколько иностранных делегаций. Видно, интересно людям не только с (Московской - ред.) области. Мирового масштаба мероприятие. <…> Масштаб и прозрачность здесь и сейчас», - сказал Балев.

Он добавил, что посещал участки в своем избирательном округе и не заметил каких-либо нарушений. Балев также отметил, что планирует проголосовать на выборах 19 сентября.

Выборы проходят в течение трех дней, по 19 сентября включительно. В Подмосковье выбирают депутатов Госдумы и Мособлдумы, в 7 муниципалитетах также проходят выборы в органы местного самоуправления.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова отметила, что избирательная система в России максимально прозрачна и любое нарушение «становится явным». Во второй день голосования Памфилова отдала свой голос на избирательном участке в селе Павловская Слобода в подмосковном городском округе Истра.