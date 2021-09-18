РИАМО - 18 сен. Заслуженный артист РФ, член Общественной палаты Московской области Алексей Огурцов проголосовал на избирательном участке в здании спортшколы №3 «Мелодия» в поселке Калининец в Наро-Фоминском округе, сообщает информационный центр Московской области по выборам.

«Я патриот своей страны и мне небезразличны выборы в Госдуму РФ. Считаю, что люди, которые проживают на территории нашей страны, должны жить жизнью нашего российского народа, и все, что происходит, не должно быть им безразлично. Я советую идти на избирательный участок и проголосовать за ту партию, за которую вы хотите. Надо жить жизнью нашей страны и быть патриотами!» - сказал Огурцов.

Он отметил, что выборы организованы хорошо, проходят без нарушений, на участке сохраняется спокойная обстановка.

С 17 по 19 сентября в Подмосковье проходят выборы в Государственную думу и областной парламент. Также в ряде муниципалитетов выбирают местных депутатов.