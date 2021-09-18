РИАМО - 18 сен. Член Центральной избирательной комиссии РФ Эльмира Хаймурзина во время посещения Центра видеонаблюдения за выборами в Московской области отметила, что в регионе созданы все условия для качественного проведения голосования. Об этом сообщает информационный центр Подмосковья по выборам.

«В этом году новая система видеонаблюдения, более квалифицированная. Яркий пример - центр наблюдения в Одинцове. Только в Московской области более 21 тыс. наблюдателей зарегистрировано. На федеральном уровне - десятки тысяч», - сказала Хаймурзина.

Она подчеркнула, что в Московской области все организовано хорошо. В регионе созданы все условия, чтобы спокойно и безопасно можно было проголосовать.

Хаймурзина в субботу проголосовала на участке в школе №1 в Красногорске.

С 17 по 19 сентября в Подмосковье проходят выборы в Государственную думу и областной парламент. Также в ряде муниципалитетов выбирают местных депутатов.