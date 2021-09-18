РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 сен. Возле ЖК «Сосновка» в микрорайоне Климовск Подольска завершили строительство тротуаров на месте «народных троп», сообщили в теротделе администрации округа.

Завершились работы по строительству тротуаров на Больничном проезде вблизи д. 2, корп. 1, они ведут в сторону ФСК «Заречье».

Ранее на этом месте была натоптанная тропа, которой активно пользовались жители города. В настоящее время построены тротуары протяженностью 88 м и шириной 2 м.

До 1 октября текущего года планируют обустроить перила и навести порядок на прилегающей территории.