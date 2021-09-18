РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 сен. В Королеве на станции Подлипки Дачные компания РЖД начала работы по ремонту подземного перехода, это улучшит условия пользования железнодорожной инфраструктурой, сообщает пресс-служба городской администрации.

Планируется обустроить навесы над входами в подземный переход. В настоящее время проводятся работы по демонтажу нестационарных торговых объектов со стороны ул. Стрекалова. Установка навесов планируется до конца текущего года.

Также РЖД планирует строительство на станции Подлипки Дачные современного транспортно-пересадочного узла. Реализация полного комплекса работ по проекту предусмотрена до 2025 года.