РИАМО - 18 сен. По темпам проведения голосования в Московской области следует ожидать явку избирателей в районе 38-40%, сообщил член штаба Общественного народного фронта Александр Коган.

«От каждого голоса зависит, кто будет представлять их интересы на государственном уровне в парламенте. Сейчас мы выбираем парламент на 5 лет, а в Московской области мы выбираем региональную думу, то есть два уровня региональный и федеральный», - сказал Коган.

Он подчеркнул, что 3 месяца назад социологи прогнозировали явку около 30%, однако по активности избирателей можно сделать вывод это число будет значительно выше - 38-40%.

«Это достаточно хорошая явка, и, как правило, она выборах в федеральный парламент в Московском регионе подтверждается», - уточнил Коган.

Он подчеркнул, что от каждого голоса избирателя зависит результат выборов.

Проголосовать за кандидатов в Госдуму и Мособлдуму можно по 19 сентября. Также в ряде округов региона выбирают муниципальных депутатов.