РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 сен. Окончательные итоги выборов депутатов Мособлдумы и Госдумы в Московской области могут подвести 21 сентября, сообщил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

В субботу председатель Мособлизбиркома Илья Березкин и член ЦИК РФ Эльмира Хаймурзина проголосовали в школе №1 Красногорска.

«На сегодняшний день можно сказать, что выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы в Подмосковье проходят в штатном, спокойном и даже праздничном режиме. Мы видим, что все избирательные участки отлично подготовлены», – сказал Березкин.

Он также отметил высокий интерес избирателей к выборам всех уровней.

«Об этом говорит тот факт, что 17 сентября наши участки посетили более 12% избирателей. В субботу явка на середину дня подходит уже к 20%. Уверен, что завтра, 19 сентября, в Единый день голосования, мы увидим избирателей на участках. В спокойном режиме подведем предварительные итоги голосования. Надеюсь, что 21 сентября мы примем окончательное решение в регионе и утвердим волеизъявление наших граждан», – добавил Березкин.

По его словам, Подмосковье – один из лучших регионов страны с точки зрения подготовки и качества членов избирательных комиссий. Председатель Мособлизбиркома отметил, что нагрузка на членов избирательных комиссий региона растет с каждым годом. Появляются новые сервисы, такие как «Мобильный избиратель», голосование в труднодоступных местах.

«Мобильный избиратель» дает возможность избирателям переприкрепляться от одного участка к другому. Такой формой в Московской области воспользовались более 150 тыс. человек», – сказал Березкин.