РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 сен. Президент Межрегиональной общественной организации поддержки семьи, материнства и детства «Семейные ценности» Майра Перова проголосовала на выборах в городском округе Мытищи, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

В субботу Перова посетила избирательный участок в гимназии №16. Она отметила, что принимает участие в каждых выборах.

«Всегда честно иду исполнять свой гражданский долг. Я считаю это важной, неотъемлемой частью своей жизни. Очень хочется верить и надеяться на перемены к лучшему, чтобы кандидаты не просто агитировали и раздавали обещания, но и придерживались их, будучи избранными. Претворяли свою политическую платформу в жизнь», - сказала Перова.

В субботу для избирателей в Мытищах работают 118 участков, проголосовать можно до 20:00. Все это время на участках будут обеспечены меры безопасности.

17-19 сентября проходят выборы депутатов Государственной думы VIII созыва и Московской областной думы VII созыва, а также 7 выборных кампаний в советы депутатов городских округов.