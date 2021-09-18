РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 сен. Глава Балашихи Сергей Юров проголосовал на выборах депутатов в Госдуму РФ и Мособлдуму в День города на избирательном участке №56 в гимназии №21 по ул. Баландина, 4, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В субботу проходит второй день голосования по выборам депутатов в Госдуму и Мособлдуму. 180 избирательных участков округа будут работать до 20:00. Кроме того, в субботу Балашиха отмечает свое 191-летие.

«У нас уже второй день вместе со всей страной проходят выборы в Госдуму, а также на территории Подмосковья продолжаются выборы депутатов Мособлдумы. Жители проявляют высокую активность, большое количество людей принимают участие в голосовании. Вчера, несмотря на то, что был будний день, на участки пришло около 20% избирателей», – сказал Юров.

Он добавил, что и в День города люди проявляют высокую гражданскую активность.

«Вместе с председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым я тоже проголосовал сегодня в гимназии №21 в микрорайоне Дзержинского, сделав свой выбор», – подчеркнул Юров.

Он призвал всех жителей принять участие в выборах, а также в праздничных мероприятиях ко Дню города.

На всех избирательных участках соблюдаются необходимые санитарные требования: голосующим предоставляют одноразовые медицинские маски, средства для дезинфекции рук, соблюдается социальная дистанция.

Отдать свой голос за кандидатов можно по 19 сентября. Претенденты, набравшие большее количество голосов, войдут в новые составы Госдумы РФ и Мособлдумы, которые сформируют на ближайшие 5 лет.

Узнать адрес своего участка можно на сайте ЦИК России в разделе «Цифровые сервисы», а также на портале госуслуг в разделе «Мои выборы» или по бесплатному телефону: 8(800)200-00-20.