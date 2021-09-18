РИАМО - 18 сен. Свыше 1,5 млн жителей столицы уже проголосовали в онлайн-формате на текущих выборах, сообщается на сайте наблюдения за дистанционным электронным голосованием в Москве.

Для участия в дистанционном электронном голосовании зарегистрировались более 2 млн человек.

Выборы проходят по 19 сентября включительно. Москвичи выбирают депутатов Госдумы, Мосгордумы, в районе Щукино также выбирают муниципальных депутатов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму в помещении УИК в «Экспоцентре» на Красной Пресне.