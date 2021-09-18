РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 сен. Председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин проголосовал в подмосковном Красногорске в субботу, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Березкин отдал свой голос на избирательном участке в школе №1.

«Я очень люблю Красногорск, живу здесь давно. Участок находится совсем близко к моему дому, я его вижу из окна. Это хорошая школа, комфортная. Голосую здесь не первый раз. Избирательные комиссии, которые здесь работают… За время работы в Московской области не помню, чтобы были какие-то нарекания на их работу. Горжусь Красногорском и считаю, что мы одни из лучших не только в регионе, но и в стране», - сказал Березкин.

В субботу в Красногорске проходит второй день голосования, открыты 120 избирательных участков. Отдать свой голос можно до 20:00.

Выборы проходят с 17 по 19 сентября. В Московской области выбирают депутатов Госдумы и Мособлдумы. Еще в Подмосковье проходят выборы в органы местного самоуправления в 7 муниципалитетах.