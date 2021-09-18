РИАМО - 18 сен. Эксперты отобрали номинантов на соискание премии правительства Москвы им. Корнея Чуковского, в лонг-лист литературного конкурса вошли произведения авторов более 30 издательств из разных регионов страны, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Всего на один из крупнейших конкурсов в области детской литературы в России было подано 677 заявок. В каждой из 6 номинации отобрано не более 10 произведений.

Конкурсные работы оценивали известные деятели в области литературы: председатель жюри, детский писатель и драматург Андрей Усачев, завсектором рекомендательной библиографии детской литературы РДГБ Наталья Козловская, руководитель центра детской книги и детских программ библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино Ольга Мяэотс, член Союза журналистов России Жанна Переляева.

20 октября назовут произведения, вошедшие в шорт-лист, - это не более 5 произведений в каждой номинации. А с 20 октября по 5 ноября состоится читательское голосование на сайте проекта «Активный гражданин», в нем определят победителя 7-й номинации: «Лучшее произведение для детей по мнению читателей».

Победителей конкурса наградят на торжественной церемонии в ноябре. Победитель в каждой номинаций получит 1 млн рублей.