РИАМО - 18 сен. Центральная избирательная комиссия России не получала жалоб на систему видеонаблюдения за ходом голосования на выборах в Госдуму, сообщает kp.ru.

«Мы сегодня не имеем ни одной жалобы от тех, кому предоставлен доступ (к порталу видеонаблюдения за выборами — ред.). Парламентские партии дали информацию, что у них нет ни одной жалобы к тому техническому обеспечению, которое мы им предоставили», — сказал зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Выборы в России проходят в течение трех дней, по 19 сентября включительно.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что избирательная система в России максимально прозрачна и любое нарушение «становится явным».