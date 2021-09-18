РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 сен. Спикер регионального парламента Игорь Брынцалов в субботу вместе с семьей пришел на избирательный участок №60 в школе №21 микрорайона Дзержинский Балашихи, где проголосовал с супругой и сыновьями на выборах депутатов Госдумы и Мособлдумы, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Поддержать Брынцалова на избирательном участке №60 на ул. Баландина пришел глава Балашихи Сергей Юров.

«Я сегодня пришел со всей своей семьей с тем, чтобы сделать свой выбор за депутатов Госдумы и Мособлдумы. Это важно для того, как будут развиваться дальше наш регион, страна, ведь в Подмосковье за прошедшие 5 лет произошло много положительных перемен», - сказал Брынцалов.

Он отметил праздничную обстановку, в которой проходят выборы, и добавил, что за 2 дня проголосовало на избирательных участках большое количество людей - более 20% жителей округа.

«Это достаточно хорошая явка. Надеюсь, что к вечеру завтрашнего дня цифра будет значительно больше. Все, кто хотят развития, положительных перемен в нашей стране и регионе, а в частности в Балашихе, которая сегодня празднует День города, должны прийти на выборы и проголосовать за тех кандидатов, которые предпочтительны», - подчеркнул Брынцалов.

Отдать свой голос за кандидатов можно по 19 сентября. Претенденты, набравшие большее количество голосов, войдут в новые составы Госдумы РФ и Мособлдумы, которые сформируют на ближайшие 5 лет.

В Балашихе с 8:00 до 20:00 работают 180 постоянных избирательных участков и 4 временных. На каждом участке работают наблюдатели. Соблюдаются все меры санитарной безопасности, используются средства защиты для членов комиссий и избирателей: маски, перчатки, одноразовые ручки, защитные экраны, антисептики, антибактериальные коврики, бесконтактные термометры.