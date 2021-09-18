РИАМО - 18 сен. Москвич Олег Новицкий, который находится на Международной космической станции, принял участие в электронном голосовании на выборах, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Космонавт отметил, что он очень внимательно относится к тому, чтобы используемые технологии были надежными.

«А онлайн-голосование — это очень надежно, от него зависит будущее нашей страны. Сегодня технологии вышли на космический уровень, и мой пример — тому подтверждение», — сказал Новицкий.

Голосование на выборах в Госдуму, Мосгордуму и совет муниципальных депутатов района Щукино проводится в течение трех дней, до 19 сентября включительно.