РИАМО - 18 сен. На избирательном участке в Одинцовском городском округе проголосовала российская лыжница, олимпийская чемпионка, первый зампредседателя Московской областной думы Лариса Лазутина, сообщает информационный центр региона по выборам.

«Идет второй день голосования, я бы хотела, чтобы каждый из нас выполнил свой долг и сделал свой выбор. На участках все в порядке. Все законодательные нормы соблюдены», — сказала Лазутина.

В Московской области с 17 по 19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы, а также 7 выборных кампаний в советы депутатов городских округов. Всего в Подмосковье работают свыше 4 тыс. избирательных участков.

Ранее председатель совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич также приняла участие в голосовании в Одинцовском округе.