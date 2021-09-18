РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 сен. Член ЦИК РФ Эльмира Хаймурзина проголосовала в подмосковном Красногорске, после волеизъявления она рассказала об особенностях выборов 2021 года, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

«Главная особенность этих выборов – что они проходят в условиях распространения коронавирусной инфекции. Одна из первых задач, которую решала избирательная система при поддержке органов государственной власти и местного самоуправления, – обеспечение всех условий для того, чтобы выборы на всех уровнях прошли в безопасной и комфортной атмосфере», – сказала Хаймурзина.

Она добавила, что на федеральных выборах впервые применяется многодневное голосование. В данном случае россияне могут проголосовать с 17 по 19 сентября. Эта модель уже отрабатывалась в других субъектах РФ.

«Опыт показывает, что максимальная активность избирателей приходится на пятницу и воскресенье», – пояснила Хаймурзина.

По ее словам, многие избиратели в первый день предпочли проголосовать на участках рядом с работой. Для этого жители России активно использовали механизм «Мобильный избиратель».

«В воскресенье идут люди, которые традиционно привыкли голосовать в основной день голосования. У многих это семейная традиция», – уточнила Хаймурзина.

Она отметила, что обстановка на выборах спокойная.

Член ЦИК живет в Красногорске и традиционно проголосовала на участке в школе №1.

«Я пришла сегодня на свой родной избирательных участок и с удовольствием могу констатировать, что меры Covid-безопасности соблюдаются. Мне на входе измерили температуру, есть разметка для социальной дистанции, все члены участковых комиссий – их в школе 2 – обеспечены средствами индивидуальной защиты. Это – уважительное отношение к себе и избирателям», – подчеркнула Хаймурзина.