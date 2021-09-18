РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 сен. В подмосковной Балашихе в рамках празднования Дня города прошел легкоатлетический забег на 3,5 и 10 км, в котором приняли участие более 200 человек, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

В нынешнем году забег состоялся в парках «Заречная» и «Солнечная». Ограничений среди участников не было - соревновались спортсмены и любители, дети и взрослые, мужчины и женщины.

После забега жители Балашихи могли сдать нормы ГТО, а также поиграть в стритбол и мини-футбол на Заречной улице. В парке «Солнечная» проходят мастер-классы по гимнастике цигун, йоге.

Спортивное утро было в субботу и на стадионе «Орион» в микрорайоне Железнодорожный. Весь день здесь проходит большой спортивный фестиваль.

Начинают с кроссфита - 160 участников будут соревноваться за призовые места. Далее веселые старты «Папа, мама, я - спортивная семья» и киберспорт.

В День города в Балашихе праздничные мероприятия проходят сразу на нескольких площадках - на площади Ледового дворца, в парках, а также на Центральной площади в микрорайоне Железнодорожный. Завершат праздник шоу дронов и праздничный салют в 22:00.