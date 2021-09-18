РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 сен. Жители 23 сельских территорий городского округа Подольск в субботу начали голосовать в своих населенных пунктах, к ним выезжают 9 оборудованных урнами автобусов, сообщил председатель Территориальной избирательной комиссии (ТИК) города Подольска Игорь Москаленко.

Власти Подольска заранее приняли решение об организации работы выездных участковых избирательных комиссий для жителей территорий, где отсутствуют помещения для голосования, а транспортное сообщение с центром затруднено.

Благодаря инициативе администрации для того, чтобы принять участие в голосовании, жителям не нужно специально ехать в Подольск на избирательный участок.

Выездные УИК в сельских населенных пунктах Подольска начали работать утром в субботу, проголосовать в них можно только один день.

Старосты деревень заранее сообщили жителям о месте и времени доступного голосования в чатах, также информацию опубликовали в СМИ и на сайте администрации округа.

Кроме того, в 8:00 в округе открылись 139 постоянных избирательных участков. Голосование проходит в Подольске в штатном режиме. Избирательные участки работают до 20:00.

Жители Подмосковья выбирают депутатов Госдумы и Мособлдумы. Также в 7 муниципалитетах проходят выборы в органы местного самоуправления.