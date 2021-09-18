РИАМО - 18 сен. Столичный градоначальник Сергей Собянин проголосовал на выборах в Государственную Думу онлайн в помещении УИК в «Экспоцентре» на Красной Пресне, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Также Собянин проверил, как работает городской общественный штаб по наблюдению за выборами в «Экспоцентре». В целом для работы на выборах в Москве привлечено свыше 16 тыс. наблюдателей-общественников. Они находятся на 3,6 тыс. избирательных участков и в видеоцентре общественного штаба.

С 17 по 19 сентября москвичи выбирают депутатов Госдумы. Также в нескольких районах проходят выборы депутатов городского парламента, а в районе Щукино – муниципальных депутатов.

Помимо избирательных участков, москвичи могут проголосовать в онлайн-режиме. В городе зарегистрировали более 2 млн участников дистанционного электронного голосования. Они могут отдать свой голос на портале mos.ru, результаты голосования шифруются с помощью специального ключа.