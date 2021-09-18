РИАМО - 18 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил удобство проведения голосования на выборах в течение трех дней, а также указал на активность избирателей в Подмосковье.

Выборы проходят с 17 по 19 сентября. Воробьев отдал свой голос на избирательном участке в культурном центре «Барвиха».

«Во-первых, удобно. Ты можешь выбрать свободный для себя день. Понятно, что в выходные часто семьи отдыхают, какие-то свои планы. <…> Вчера тоже мы видели хорошую явку. Выборы - всегда важное мероприятие. И очень приятно, что в Московской области большое количество участия и вчера было. Мы видим, сегодня все стабильно», - сказал Воробьев.

Он также выразил благодарность наблюдателям и сотрудникам избирательных комиссий.

«Потому что работа каждого УИКа, их в Московской области более 4 тыс., - очень хлопотное дело. Мы можем прийти с пятницы и по воскресенье. А люди, которые здесь находятся, они гораздо раньше начинают. (Надо - ред.) все это организовать, получить бюллетени, это все большая серьезная работа и ответственность. У нас все участки работают, и я хотел поблагодарить наших дорогих людей, тех, кто участвует в избирательных, участковых кампаниях, наблюдателей», - заключил Воробьев.

Жители Подмосковья выбирают депутатов Госдумы и Мособлдумы. Также в 7 муниципалитетах проходят выборы в органы местного самоуправления.