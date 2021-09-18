РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 сен. Явка избирателей городского округа Подольск на выборы депутатов Госдумы РФ и Мособлдумы во второй день голосования по данным на 12:00 составила 13%, сообщили в Территориальной избирательной комиссии (ТИК) города Подольска.

Голосование проходит в Подольске в штатном режиме. В 8:00 открылись 139 постоянных избирательных участков. Два временных участка в Подольской областной клинической больнице и Окружном военном госпитале будут работать только 19 сентября.

«На 12:00 18 сентября явка избирателей на выборах в городском округе Подольск составила 13%. Серьезных нарушений не выявлено», — сообщили в ТИК.

Заявления о голосовании по месту нахождения подали около 9 тыс. жителей округа. При этом такое же количество избирателей, проживающих за пределами округа, подали заявление об участии в голосовании на территории Подольска.

В Подмосковье 17-19 сентября проводятся выборы депутатов в Госдуму и Мособлдуму. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00.