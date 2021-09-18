РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 сен. Благодарность президента РФ Владимира Путина объявлена заведующему отделением, детскому урологу-андрологу Московского областного центра охраны материнства и детства городского округа Люберцы Андрею Суходольскому. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Почетную награду врачу вручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках II Съезда детских врачей Московской области.

«Благодаря работе детского уроандрологического отделения – единственного в Подмосковье – во время пандемии коронавируса удалось сохранить беспрерывность оказания специализированной помощи больным детям. Награда вручена Андрею Андреевичу за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга», – отметил Ружицкий.

Он поздравил Суходольского с этим важнейшим событием, поблагодарил всех медиков округа, подчеркнув, что врачи Люберец – одни из лучших в регионе.

По словам Суходольского, основная задача единственного детского уроандрологического отделения в области заключалась в том, чтобы сохранить детскую помощь во время пандемии.

«Мы выезжали в ковидные центры, лечили таких деток, которые попадали с коронавирусной инфекцией, и у них обострялись заболевания мочеполовой системы», – пояснил медик.