РИАМО - 18 сен. Подмосковное отделение «Молодой гвардии» запустило мобильные отряды, которые ведут борьбу с попытками дискредитировать выборы в стране, сообщил глава областных молодогвардейцев Александр Толмачев.

«Мы уже не первый год запускаем антифейковые отряды, потому что мы знаем, что есть люди желающие дискредитировать избирательное право в России. Антифейковые отряды - это пул молодежи, который мы обучили. Это комментаторы, наблюдатели и мобильные бригады, а также интернет-аналитики», - уточнил Толмачев.

Он добавил, что данные отряды мониторят карту нарушений. При выявлении нарушений они выезжают на избирательный участок, где проверяют полученную информацию, помогают решить проблему или публикуют опровержение.

«Главное - мы следим, чем наполняется медийное пространство. Если критика есть, то она должна быть объективной, а если это просто вбросы или фейки, то мы разрушаем мифы», - подчеркнул Толмачев.

В Московской области выбирают депутатов Госдумы и регионального парламента. Кроме того, проходят выборы муниципальных депутатов в некоторых округах.

В Подмосковье работают свыше 4 тыс. избирательных участков.