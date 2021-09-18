РИАМО - 18 сен. За 17 сентября специалисты выявили 3 DDoS-атаки на портал Центральной избирательной комиссии РФ, 18 сентября – еще одну, сообщает ЦИК.

В частности, в первый день голосования отмечены 2 попытки сканирования на предмет уязвимости и 1 распределенная DDoS-атака.

В результате DDoS-атаки в субботу было заблокировано порядка 246 тыс. запросов.

Также за 17 сентября в Москве отразили более 100 DDoS‑атак на сервис по наблюдению за дистанционным электронным голосованием.

В России в текущем году выборы проходят с 17 по 19 сентября. По итогам первого дня голосования в стране свой выбор сделали 16,85% избирателей (без учета онлайн-голосования).