РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 сен. Почетный житель городского округа Щелкова Нина Иванова проголосовала на выборах депутатов в Госдуму и Мособлдуму на участке №3418 в Щелковской художественной галерее, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Всегда хожу на выборы. Я считаю, что человек должен осознанно сделать выбор и проголосовать за то, что он считает нужным и важным, выразить свое мнение и позицию», - сказала Иванова.

На участке №3418 числится 1655 избирателей. На 12:00 второго дня выборов проголосовало 427 человек, что составляет порядка 25%. Активно участвует молодежь, также на участок приходят избиратели с детьми.

Всего на 12:00 второго дня голосования в выборах приняло участие более 35 тыс. жителей Щелкова.

В Подмосковье выбирают депутатов Госдумы и Мособлдумы. Еще в регионе проходят выборы в органы местного самоуправления в 7 городских округах.