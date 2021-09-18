РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 сен. В Подольске на 60% выполнили подготовительные работы по строительству продолжения бульвара Юности, сообщает пресс-служба администрации округа.

Новый современный объект за непродолжительное время стал точкой притяжения и любимым местом отдыха. Подобного ждут горожане и от второй части. Преображение пустыря на улице 50 лет ВЛКСМ уже началось. Подрядная организация приступила к реализации проекта с конца июля этого года.

«В настоящее время мы выполнили подготовительные работы на 60%: проложили электрокоммуникации, обустроили основание под велодорожки, под дальнейшее размещение детской и спортивной площадок, торговых павильонов и тротуарных дорожек», - сказал представитель ООО «Юг-2008» Давид Бабаян.

Он отметил, что на объекте установят бордюр протяженностью 995 м, уложат садовый бордюрный камень на более чем 4 тыс. м, брусчатку на 7 тыс. кв. м. Организуют парковку на 700 кв. м, заменят асфальтовое покрытие, установят опоры уличного освещения по всему периметру, модульный туалет и опору для зарядки Wi-Fi. Организация имеет большой опыт благоустроительных работ и постарается все сделать качественно и в срок.

В настоящее время на строительной площадке трудятся 37 человек, задействовано 6 единиц техники. Ведутся работы по устройству бортовых камней, оснований из бетона для пешеходных дорожек, системы наружного освещения с установкой закладных деталей под опоры, оснований из щебня для велодорожек. Выполнено техническое помещение фонтана. Завершены работы по прокладке магистрального водопровода Д-500, попадающего в зону благоустройства, работы по перекладке теплосетей.

В ближайшее время начнутся работы по устройству сетей связи, покрытия пешеходных дорожек из бетонных плит, устройству покрытия из рулонного газона.

Работы по благоустройству планируется завершить в этом году, часть работ по озеленению, а именно высадка деревьев и кустарников, будет выполнена весной 2022 года.