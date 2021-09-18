РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 сен. Во второй день выборов новых составов Госдумы и Мособлдумы в Люберцах открыт 171 избирательный участок. Один из них посетил руководитель волонтерского штаба Люберец Георгий Николаев. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Он оценил координацию процесса голосования и соблюдение антиковидных мер.

«Я искренне благодарен всем тем, кто решил пойти на выборы. Это очень важный политический процесс. Для профилактики Covid-19 все участковые избирательные комиссии получили средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, антисептики», – сказал Николаев.

Он подчеркнул, что в условиях пандемии самое главное – защитить здоровье граждан.

«Избиратели, которые не могут выйти из дома из-за болезни, инвалидности или в связи с уходом за пожилыми родственниками или маленьким ребенком, смогут проголосовать на дому», – пояснил Николаев.

Прием соответствующих заявлений продлится до 14:00 19 сентября в письменной или в устной форме. Для этого нужно обратиться в свою участковую избирательную комиссию.

В Подмосковье выбирают депутатов Госдумы и Мособлдумы. Еще в регионе проходят выборы в органы местного самоуправления в 7 городских округах.