РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 сен. В поселке Томилино подмосковных Люберец обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

17 сентября 15:15 от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Люберцы в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение об обнаружении боеприпасов времен ВОВ. Угрозы жизни населения не было. Была выставлена охрана силами ОМВД.

Боеприпасы изъяты и вывезены силами ПСО-2 ГКУ МО «Мособлпожспас» группой проведения взрывотехнических работ для дальнейшего уничтожения. Уничтожение боеприпасов запланировано на 20 сентября.