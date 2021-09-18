РИАМО - 18 сен. В субботу губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в голосовании на выборах в Подмосковье, передает корреспондент РИАМО.

Губернатор проголосовал на избирательном участке в культурном центре «Барвиха».

«Важный день, и самое дорогое, что власть может получить, это доверие. И у нас в Московской области проходят региональные выборы, в региональный парламент, в Государственную Думу. Поэтому мы очень надеемся, что жители заметят перемены, которые мы обеспечиваем. Стараемся работать очень чутко, внимательно. Выборы покажут, насколько это доверие высоко», - сказал Воробьев.

Здание культурного центра «Барвиха» украшено флажками и шариками. На избирательном участке соблюдаются меры санитарной защиты. Члены УИК, наблюдатели, представители органов правопорядка и голосующие находятся в масках. На входе в культурный центр проверяют температуру. В зрительном зале с кабинами для голосования и КОИБами ведется видеонаблюдение.

Выборы проходят с 17 по 19 сентября. В Московской области выбирают депутатов Госдумы и Мособлдумы. Еще в Подмосковье проходят выборы в органы местного самоуправления в 7 муниципалитетах.

По итогам первого дня голосования явка в регионе превысила 12%. Свои голоса отдали 900 тысяч жителей Московской области.