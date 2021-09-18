РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 сен. Явка во второй день голосования на выборах депутатов Госдумы и Мособлдумы в Королеве на 12:00 составила 9,37%, сообщили в территориальной избирательной комиссии.

В Королеве проходит второй день голосования. Все участки открылись в 8:00, они работают в штатном режиме. Отдать свой голос жители города могут по 19 сентября на 122 участках.

По состоянию на 12:00 уже проголосовали 16 664 человека, что составляет 9,37% от общего числа избирателей.

На участках обеспечены меры безопасности и работают наблюдатели от партий и общественных организаций. К тем, кто по состоянию здоровья не может прийти на участок, члены УИК приезжают сами.

В Подмосковье выбирают депутатов Госдумы и Мособлдумы. Еще в регионе проходят выборы в органы местного самоуправления в 7 городских округах.