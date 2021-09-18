РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 сен. Депутат Мособлдумы Сергей Керселян вместе с сыновьями проголосовал на выборах депутатов Госдумы и Мособлдумы на своем участке в Королеве, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В Королеве проходит второй день голосования. Все участки открылись в 8:00, они работают в штатном режиме. Отдать свой голос жители города могут по 19 сентября.

«Подготовка участка на хорошем уровне, наблюдатели отметили, что на данный момент не зафиксировано никаких нарушений, это радует. На этом участке моя семья голосует уже много лет, вчера мы не смогли проголосовать из-за работы, а сегодня вместе с сыновьями пришли реализовать свое конституционное право. Мы решаем судьбу нашей страны на 5 лет», - сказал Керселян.

Он призвал жителей Королева прийти на участки для голосования и сделать свой выбор.

В Подмосковье выбирают депутатов Госдумы и Мособлдумы. Еще в регионе проходят выборы в органы местного самоуправления в 7 городских округах.