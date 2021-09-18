РИАМО - 18 сен. Министерство культуры РФ не выдало прокатное удостоверение эротической драме режиссера Пола Верховена «Искушение», главным героем которой является монахиня-лесбиянка, сообщается в документе, размещенном на сайте министерства.

Как следует из приказа, подписанного первым замминистра культуры России Сергеем Обрывалиным, такое решение приняли на основании подпункта специальных правил выдачи и отзыва прокатных удостоверений, который разрешает отклонить прокат некоторых случаях, определенных федеральным законодательством.

Сюжет фильма рассказывает о терзаемой эротическими видениями итальянской монахине эпохи Возрождения, которая влюбляется в новую юную послушницу. Вскоре об их страстной любви узнают за пределами монастыря, а монахиню привлекают к суду за прелюбодеяние и одержимость дьяволом. Стоит отметить, что кинокартина основана на реальных событиях.

Права на картину принадлежат компании Capella Film. Ранее планировалось, что фильм выйдет в прокат 7 октября.

Премьера «Искушения» прошла на Каннском кинофестивале в июле, где оно было номинировано на Золотую пальмовую ветвь.