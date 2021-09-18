РИАМО - 18 сен. Серия осенних концертов пройдет в столичном парке развлечений «Остров мечты». Все желающие смогут послушать лучшие хиты популярных российских исполнителей Uma2rman и A’Studio, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Рок-группа Uma2rman выступит на концерте 2 октября в 18:00 на площади Москва. А 9 октября в 18:00 гостей ждет выступление группы A’Studio. Музыканты исполнят для слушателей свои лучшие композиции.

Чтобы посетить концерты, необходимо предъявить QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса.

«Остров мечты» — первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений. Он объединяет в себе все лучшее из мировой развлекательной индустрии.

В парке располагаются 9 тематических зон с 27 экстремальными, семейными и детскими аттракционами, многие из которых не имеют аналогов в России и странах Европы.